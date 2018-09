Cadê o arco-íris?

Como seria um mundo completamente sem cores? A atriz Verônica Gentilin e a contadora de histórias Elenira Peixoto nem gostariam de saber. Só que as cores desapareceram! E as artistas vão aproveitar o Circuito Estadinho de hoje (dia 30) para procurar onde elas foram parar. Você vai perder?

Circuito Estadinho

Oficina de Teatro com Verônica Gentilin e Elenira Peixoto. Hoje (dia 30), às 15 horas, no auditório da Livraria Cultura do Shopping Market Place (Rua Doutor Chucri Zaidan, 902, Vila Cordeiro). Grátis.