Caminhão de bombeiro

O Professor Sassá ensina a fazer um carrinho super legal usando caixas de ovos e de leite. Quer ver como?

Materiais necessários:

Caixas de ovos e leite

Tinta acrílica decorativa nas cores vermelho, amarelo, azul e verde

Tinta relevo de tubinho nas cores preta e branca

Pincel na referência 424 número 10

Retalhos de E.V.A.

Tampinhas de garrafa pet

Tesoura de ponta redonda

Bailarinas (arames) e prego

Martelo

Fita adesiva

Cola quente

Régua

Lápis

Agora, siga os passos:

1) Corte a caixa de leite em várias tiras pequenas. Faça duas maiores para compor a escada. Cole as tiras menores nas maiores, deixando-as paralelas (a parte laminada tem de ficar de um lado só). Dobre as pontas que ficarem nas tiras maiores.

2) Vire a caixa de ovos para baixo, conte quatro cavidades e tire fora o resto.

3) Ela tem de ficar com o formato abaixo.

4) Pinte toda a caixa com a tinta vermelha.

5) Peça ajuda a um adulto e fure o centro das tampinhas com o prego. Então, passe a base das bailarinas pelo furo da tampinha.

6) Agora, atravesse a bailarina pela caixa de ovo, na parte inferior, para fixar as rodinhas.

7) Assim que a bailarina atravessar a caixa, é só dobrar suas abas, como está na foto abaixo.

8 ) Cole com fita adesiva um lado da escada (as pontas das tiras maiores), na parte de trás do caminhão.

9) As outras duas pontas da escada, você cola na cabine, para ela ficar inclinada.

10) Pegue as cavidades que você tirou da caixa de ovo para fazer os corpos dos bonecos. É só recortá-las da base e deixá-las como estão, em formato de cone. Então pinte.

11) Para fazer o rosto, pegue uma tampa pet e pinte com a tinta relevo.

12) Para o capacete, corte um círculo de E.V.A. e, em cima dele, cole uma tampinha de pet com a cola quente.

13) Então, cole o rosto na base do capacete.

14) Por fim, cole o corpo do boneco (que você fez de caixa de ovo).

15) Se você quiser fazer mais personagens, o cabelo das meninas pode ser feito com E.V.A.

16) Enquanto os bonecos secam, faça a parte de cima do carrinho. Pinte os faróis e escreva “bombeiro” com a tinta relevo branca. Se quiser, personalize com o seu nome.

17) Então, cole os bombeiros no caminhão. Você também pode criar um cenário. O que está lá em cima, na primeira foto, foi feito com caixa de leite, papéis e tintas coloridas.