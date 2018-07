Para cantar o carnaval

Clique aqui para ampliar

Carnaval é para balançar, não é? E, se possível, com as letras das marchinhas na ponta da língua (ou na mão). No livro Carnavalança (de Mirna Brasil Portella), indicado hoje pelo Estadinho (clique aqui para ler), você descobre a história do carnaval, aprende as letras de marchinhas famosas e escuta as músicas. Quer uma amostrinha?

Escute as marchinhas e cante com a gente:

Marchinha do Grande Galo

(de Lamartine Babo/Paulo Barbosa, cantado por Maíra Freitas)

Marchinha do Grande Galo

(clique no link acima)

O galo de noite cantou

Toda a gente quis ver

O que aconteceu!

Nervoso, o galinho respondeu:

Cococococococoró

A galinha morreu!

Cococococococoró

Cococococococoró

O galo tem saudade

Da galinha carijó! (2x)

A minha vizinha também

Certa noite gritou

Toda a gente acordou!

Nervoso, o marido respondeu:

Cococococococoró

Hoje o galo sou eu!

Máscara Negra

(de Hildebrando Matos e Zé Keti, cantado por Maria Rita)

Máscara Negra

(clique no link acima)

Tanto riso

Oh! Quanta alegria!

Mais de mil palhaços no salão

Arlequim está chorando

Pelo amor de Colombina

No meio da multidão (2x)

Foi bom te ver outra vez

Tá fazendo um ano

Foi no Carnaval que passou

Eu sou aquele pierrô

Que te abraçou

E te beijou, meu amor,

Na mesma máscara negra

Que esconde o teu rosto

Eu quero matar a saudade

Vou beijar-te agora

Não me leve a mal

Hoje é carnaval! (2x)