Carrinho de Rolinho

Um brinquedo de sucata para você acelerar em casa.

Você vai precisar de:

Cinco rolos de papel higiênico

Tinta relevo preta e vermelha

Fita crepe

Tinta acrílica branca e azul

Cola branca

Jornal velho

Pincel

Siga os passos:

1) Una três rolinhos com a fita crepe e, depois, junte os outros dois, separadamente. Então, coloqueos dois rolos por cima dos três e passe a fita em tudo.

2) Pique o jornal e cole so pedaços com pincel sobre os rolinhos. Use a cola diluída para ficar mais fácil: misture uma parte de cola com uma de água.

3) Depois de colar três camadas de jornal, espere secar para pintar. Comece a pintura pelos vidros (de todos os lados do carro).

4) Assim que secar, faça as bolinhas com tinta cor da pele para o rosto e pinte os cabelos com a tinta preta. Não esqueça: no vidro traseiro, os rostos não aparecem, só os cabelos!

5) Agora, pinte a “lataria” de azul. Faça as rodas de preto, com miolo amarelo. E também pinte os faróis de laranja.

6) Pinte olhos e bocas dos passageiros (se tiver, use olhos móveis). E faça os acabamentos do carro com a tinta relevo, dando forma às portas e ao contorno de janelas e faróis.

PRONTO!

Agora é só inventar uma história de viagem e sair por aí com o carrinho.