Carro de papel

(Por Aryane Cararo)

Quando se fala em carro do futuro, a maioria das pessoas pensa em automóveis que não vão mais precisar de gasolina ou álcool, cujas portas abrem para cima e são superequipados com o que há de mais moderno em tecnologia. É assim que você pensa o seu carro do futuro? Pois Davide Cali e Maurizio Santucci tiveram uma ideia diferente em Auto Futuro, um livro que, além de ser livro, vem com páginas para recortar e montar os carrinhos (paper toy). Tanto a leitura como a brincadeira são muito, mas muito legais.

Tem, por exemplo, o carro-cacto (acima), que é descrito como muito útil para manter os cachorros e os ladrões longe, já que é um veículo espinhento. O problema é que seus assentos também espetam! Tem também o carro-focinho, que fareja vagas para estacionar a 200 metros de distância. Perfeito para ir a um shopping center. Mas precisa de muito cuidado para não ficar resfriado.

Tem ainda o carro-encomenda: se você não encontrar uma vaga, pode enviá-lo para casa pelo correio. O ruim é ter de colar 923 selos a cada vez que for mandá-lo pelo correio. E tem carro-banheira, carro-piquenique, carro migratório, carro invisível, carro peixe-gato…

Não é legal pensar em uns carros malucos assim? Que carro você inventaria? Que vantagens ele teria? E problemas? Pense nisso, faça um desenho e mande para o Estadinho (estadinho@estadao.com ou Av. Engenheiro Caetano Álvares, 55, Limão, 6º andar, São Paulo, CEP.: 02598-900).

Auto Futuro. Autores: Davide Cali e Maurizio Santucci. Caramelo, R$ 44,90.