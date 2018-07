(Por Natália Mazzoni)

O Estadinho desta semana propôs um desafio: imaginar uma casa do futuro. Para isso, contamos com a ajuda de quatro crianças muito criativas, que imaginaram mesas voadoras, armários inteligentes, computador que faz comida em segundos. As ideias deles são bem legais. Tem também especialista que nos ajudou a pensar o que será inventado no futuro para auxiliar nas tarefas domésticas. Tudo pode ser bem diferente, afinal, pequenos robôs já estão sendo desenvolvidos por pesquisadores alemães para explorar Marte e, talvez, construir bases de pesquisa e, futuramente, casas por lá (o Curiosity, da Nasa, já está passeando por aquelas terras)! Mas isso é uma viagem para um futuro mais distante. Se você não leu ainda nossa reportagem de capa, clique nas páginas abaixo. Depois, volte aqui e conheça melhor essas ideias.

Documento Página 1 PDF

Documento Página 2 PDF

Documento Página 3 PDF

Documento Página 4 PDF

Nossos consultores

Kauã da Silva Guimarães, de 5 an0s, gostaria de morar numa casa onde o chuveiro obedece à fala do dono e um robô arruma a casa! “Vai dar para eu entrar dentro da tevê e pegar as coisas. No meu quarto, é só apertar um botão que a cama sai da parede, uma garra põe uma máscara para eu dormir e outra garra põe um cobertor em mim. O meu guarda-roupas vai ser automático, eu mexo a mão e a porta abre. Eu peço uma roupa e a garra pega. No meu chuveiro, eu falo para cair água e para cair sabão. Minha cozinha vai ser toda elétrica, com uma cabeça robô na parede. Quando eu quero comer, uma mão elétrica encosta na cabeça da parede e a cabeça pensa exatamente no que eu quero. Um robô fala sozinho, arruma a casa e não precisa de controle remoto. Ele faz o que quiser: se quiser varrer, ele varre, se quiser arrumar a cama, ele arruma. E para eu ir da sala para a cozinha, e também para todos os lugares, terá uma escada rolante. E mais uma surpresa: um monte de brinquedos do palhaço Patati Patatá.”

A casa do Kauã parece muito legal. Conheça também as ideias de Luiz Ben Schalka, de 9 anos. Ele é muito criativo, pensou até em uma mão robô que sai da cozinha com petiscos deliciosos até a sala. “Imagino uma mão saindo da cozinha cheia de coisas gostosas para comer e levando até a sala. A tevê seria gigante e, quando eu estacionasse o carro na garagem, um sistema lavaria o veículo automaticamente, sem eu precisar fazer nada. Na cozinha, a mesa flutua e um computador prepara tudo o que qualquer um quiser comer. Na pia não sai só água e sim refrigerante, café, suco, é só pedir. No quintal, um campo de futebol tem até torcida virtual.”

Uma casa que recebe energia do Sol com paredes transparentes. É assim a casa que Diogo Andreada Chilovetto, de 7 anos, imagina que as pessoas irão morar daqui a muitos anos. “As portas se abrem com o comando da voz do dono da casa e o chão muda de cor. Quando vamos viajar, podemos levá-la, já que ela tem rodinhas. Tem escada rolante para ir ao quintal, robô que faz as tarefas e banheiro automático que esguicha água para dar banhos.”

A Giovana Pavão, de 11 anos, também topou nosso desafio e imaginou uma casa supermoderna. “A casa do futuro deveria ter paredes que flutuam, cômodos com sensores capazes de fazer qualquer coisa que imaginamos. Na cozinha, existiriam apenas comidas gostosas, como hambúrguer e sorvete. No quarto, uma cama muito macia tem cheiro de flores e um robô seria meu melhor amigo. A casa mudaria de cor de acordo com os nossos sentimentos: se eu estivesse triste, ela ficaria escura e, se eu estivesse feliz, se transformaria num amarelo bem bonito.”



Quer inventar?



O Sua Vez da semana propõe que cada um invente um utensílio doméstico. Você pode seguir nossas dicas e inventar algo muito maluco, que pareça coisa do futuro. Ou então pode criar algo simples, que seja possível de ser usado na casa onde você mora. ” Nos eletrodomésticos, e também na maioria das invenções nessa área que surgem para nós, os inventores aperfeiçoam coisas que já existem, pensando em como melhorar funções. Por exemplo, a geladeira já existe, mas teve um inventor brasileiro que fez uma geladeira que gela 24 garrafas em 7 minutos”, conta Daniela Mazzei, técnica em patente e gerente do museu da Associação Nacional dos Inventores. Na nossa galeria de fotos tem algumas invenções registradas lá. Podem servir para inspirar você.