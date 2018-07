Catavento a mil

O Catavento Cultural e Educacional é um espaço tão legal que não precisaria ter nenhuma atividade extra para ser um ótimo programa com a família. Mas, para nossa alegria ficar ainda maior, ele tem! Agora, nas férias de janeiro, o espaço está com a agenda lotada de eventos, como teatro, mágica, oficinas e contação de histórias. Confira:

12 e 13/1: Oficinas de origami, no Salão Azul, às 14 h e às 15h30.

19 e 20/1: Espetáculo Big Big Bang Boom. Como numa escola de samba, seis minicarros alegóricos vão contar um momento especial da astronomia. Será Auditório do Catavento, às 15 h.

22, 23 e 24/1: James Misse conta histórias com músicas populares e cantigas, no Auditório, às 16 h.

25, 26 e 27/1: Show da Mad Science, com experiências científicas malucas ao vivo, no Auditório, às 14 h e às 15h30.

De 22 a 30/1: Oficinas de artesanato de colagem Cola Pritt, no Salão Azul, com várias sessões de 30 minutos ao longo do dia.

Até 20/1, vários horários: Minishows de mágica (20 minutos), na sala da Arte Cinética, piso superior.

Até 30/1: No roteiro de férias do Estúdio de TV, uma viagem interativa para conhecer as “7 Maravilhas do Mundo Moderno”.

Catavento Cultural e Educacional. Palácio das Indústrias – Praça Cívica Ulisses Guimarães, s/no (Av. Mercúrio), Parque Dom Pedro II, Centro, São Paulo. De terça a domingo, das 9 h às 17 h (bilheteria fecha às 16 h). Entrada: R$ 6.