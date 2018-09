Chá de bonecas

Sua boneca preferida está fazendo aniversário? Puxa, é preciso comemorar!

Você poderia preparar um bolo de verdade, com recheio e cobertura, o que acha? É bem fácil. Sem faca, nem fogão.

Ingredientes:

1 pacote de bolo pronto sabor chocolate

1 pote de doce de leite

1 pacote de confeitos de bolinha

1 lata de cobertura para bolo sabor chocolate

Meio copo de refrigerante de guaraná

1 colher

1 travessa de plástico

Modo de fazer:



Com a colher, corte o bolo em pedaços e arrume metade dele em uma travessa. Ajeite um pedaço do lado do outro e molhe com guaraná.



Espalhe o doce de leite. Mas passe com cuidado, para não despedaçar o bolo.

Cubra tudo com as fatias de bolo que restam.



Molhe com guaraná, de novo.



Espalhe a cobertura de chocolate.



Decore com confeitos. Além de ficar mais bonito, eles ajudarão a disfarçar as pequenas imperfeições.

Pronto! E só chamar seus amigos. E as amigas da sua boneca, claro.

Dicas:

1 – Se quiser, troque o sabor do bolo. Pode ser de coco ou laranja.

2 – Para que a sobremesa não fique tão doce, mude o recheio de doce de leite para geleia. Framboesa e morango são as melhores opções.

3 – Se a sua boneca preferir, cubra o bolo com confetes coloridos e balas de goma.