Floresta encantada

A história começa com uma menina que não conseguia dormir. O sono não vinha e por isso ela pediu ao pai que contasse a aventura de Chapeuzinho Vermelho pela floresta. Acontece que, na cabeça do pai, as coisas se misturaram e deram um nó só. Por causa do Lobo Mau, ele lembrou dos Três Porquinhos e, até chegar na casa da vovozinha, foi uma volta com direito a tesouros e navios de pirata. Até mesmo o coelho apressado, de Alice no País das Maravilhas, tem um papel importante nessa história.

Chapeuzinho Adormecida no País das Maravilhas é uma salada de frutas muito legal, em que participam vários personagens que certamente você gosta muito!

Autor: Flavio de Souza

Ilustrações: Jótah

Editora FTD, R$ 25,70