Estreia hoje (16) na tevê um programa sobre experiências científicas malucas feito por três jovens professores de Física. O Ciência em Casa vai passar às 22h30 no canal de tevê por assinatura NatGeo. Ao longo da série, Wilson Namen, Gerson Santos e Daniel Ângelo (que integram o grupo Ciência em Show) explicarão, por exemplo, como se forma um congestionamento, tentarão voar com balões de gás hélio, mostrarão um carro sendo atingido por raios (com um deles dentro!) e testarão um foguete que usa combustível feito de açúcar.