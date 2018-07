Ciência sem mistério

Você já levou um choque só de encostar em um amigo? Um dia, penteando o cabelo, descobriu que os fiozinhos ficavam voando na direção do pente? Então, essas coisas “misteriosas” que acontecem com a gente são efeitos da física e da química. Mas isso tudo você vai estudar direitinho nos próximos anos.

Enquanto isso, no Espaço Catavento você pode se divertir com uma porção de brincadeiras científicas. Ali, você encontra uma bola capaz de arrepiar os cabelos. E descobre que sua força é suficiente para levantar seu pai da poltrona.

Mas se você preferir passar a tarde fazendo bolinhas de sabão, sem problemas: no Catavento você puxa uma corda e faz a bolha do tamanho de um pneu de trator. Tudinho com a supervisão dos monitores.

Ali você também ouve o barulho das estrelas e descobre como é um sol partido ao meio. Além disso, vê ossos de bichos e de gente e entende como nasceu o universo.



Ufa! Se você gastar muita energia com o passeio e ficar com fome, tem comida por perto. O Café com a Lua, lojinha de gostosuras do Catavento, abrirá a partir do dia 25. Enquanto isso, leve seus pais no Mercado Municipal (R. da Cantareira, 306) e proponha ali uma nova experiência: pela boca, é claro!

Espaço Catavento. Pq. Dom Pedro II, Centro, São Paulo. (11) 3315-0051. Das 9 h às 17 h (fecha 2ª). R$ 6. Quer saber mais? Então clique aqui.