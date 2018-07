Cena de Cadê Meu Rango?

Está disposto a enfrentar uma “maratona” de filmes? São nove curta-metragens (filmes mais curtos, de até 15 minutos), um atrás do outro! Isso vai acontecer durante o Cine Pipoquinha no Itaú Cultural de São Paulo, nos sábados e domingos até 3 de fevereiro, sempre às 11 h. Cada sessão dura 45 minutos e as crianças ganham saquinhos de pipoca para assistirem aos curtas. Além disso, haverá uma máquina para tirar fotos e levar as imagens para casa!

Programação

Dia 19 e 27 de janeiro, 11 h

Curtas: Animágico! O Grande Amor, Uma Coisa Nova Para Olly – Um Ovo, Os Pequerruchos – O Meu Chapéu tem 3 Pontas, O Grande Salto, O Entregador de Pizza, Coices e Coceiras, Turminha da Vida, Cuca no Mundo da Música, Quando as Cores Somem.

Dia 20 de janeiro e 2 de fevereiro, 11 h

Curtas: Animágico! Le Grand Finale, Uma coisa nova para Olly – Um Guarda-Chuva, Os Pequerruchos – da Abóbora Faz Melão, Cada Dia, Bud’s Songs Time, Ops!, A Varinha Mágica, TamanduAbandeira, A Princesa e o Violonista

Dia 25 de janeiro e 3 de fevereiro, 11 h

Curtas: Uma Coisa Nova para Olly – Uma Lanterna, Os Pequerruchos – Peixe Vivo, Musicaixa, Vovó tá na Cozinha, O Nervosinho, Zimbú, Cadê Meu Rango?, Rua das Tulipas, Max e a Liga da Defesa

Dia 26 de janeiro, 11 h

Curtas: Uma Coisa Nova Para Olly – Uma Raquete, Spiney – O Porco Espinho, Espreme Água, O Sapo Surfista, Os Pequerruchos – Eu Perdi o Dó, O Mundo Real, O Entregador, Bailarino e o Bonde, Josué e o Pé de Macaxeira

Sala Itaú Cultural: Avenida Paulista, 149, Estação Brigadeiro do Metrô, (11) 2168-1776/1777. Grátis (ingressos distribuídos com meia hora de antecedência).