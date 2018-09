Circuito animado

A primeira edição do Circuito Estadinho foi bastante animada. A atriz Ana Luísa Lacombe contou histórias de Festa Junina e divertiu quem foi na livraria Cultura do Shopping Villa-Lobos, no sábado passado. Veja um pouco como foi:

O próximo Circuito Estadinho acontece neste sábado, dia 12, às 16 h. A contadora Kelly Orasi vai contar as histórias Festa no Céu, Macunaíma e Os Três Namorados da Princesa. Vai ser na livraria Cultura do Shopping Bourbon Pompeia (Rua Turiassu, 2.100, Perdizes). A partir de agora, todo sábado vai ter uma atividade diferente no Circuito. Pode se preparar e convidar o papai e a mamãe.