Circuito animal

Priscila Harder, da Cia. Conto em Cantos, vai “soltar os bichos” no Circuito

Os bichos estão soltos na Livraria Cultura do Shopping Market Place. É que o Circuito Estadinho deste sábado (dia 14) está cheio de histórias animais, apresentadas pela Cia. Conto em Cantos. Veja:

Por que o Cachorro é Inimigo do Gato e o Gato do Rato: um conto que vem do Nordeste brasileiro e que explica as razões para os três serem inimigos.

O Príncipe Sapo: nesta história dos irmãos Grimm, uma princesa promete ter como companheiro um sapo.

A Chachatatutu e a Fênix: este conto tibetano fala da história de como o menor e mais humilde pássaro se sobrepõe à arrogância da imponente fênix.

Circuito Estadinho: contação de histórias na Livraria Cultura do Market Place (Av. Dr. Chucri Zaidan, 902, Morumbi). Sábado (dia 14), às 15 horas. Grátis.