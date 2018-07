Circuito de arte e histórias

Tudo começou com “era uma vez”. Era uma vez a vontade de que o Estadinho não ficasse só dentro das páginas do jornal. Era uma vez a ideia de levar histórias e outras atividades para os nossos leitores. Era uma vez um sábado, 5 de junho de 2010. E foi com histórias de “Era uma vez um santo chamado São João…” que o Circuito Estadinho começou, em parceria com a Livraria Cultura.

Ana Luísa Lacombe cantou músicas de quadrilha

Naquele dia, a contadora de histórias Ana Luísa Lacombe cantou músicas caipiras, falou de lendas sobre festa junina e ensinou a fazer simpatias na unidade do Shopping Bourbon. Hoje, o Circuito completa 70 apresentações nestes quase dois anos, com histórias, oficinas artísticas, experiências científicas malucas, música…

Andi Rubenstein já contou histórias de princesas, maçãs, sal, brinco, pulga, cozinha…

E tudo só começou porque em 20 de março o Estadinho mudou sua forma e seu conteúdo, tentando se aproximar cada vez mais dos nossos leitores e dando mais espaço para as crianças falarem e brincarem.

José Carlos Lollo e Blandina Franco, autores do livro Quem Soltou o Pum?, já ensinaram a fazer passarinho, fantasia de romano e de Cleópatra, jacaré, elefante, pinguim, sapo…

Faltava só marcar um encontro para que essa interação fosse ainda maior. Esse encontro surgiu com o Circuito, que acontece todos os sábados, às 15 horas, numa das lojas da Livraria Cultura (shoppings Market Place, Bourbon e Villa-Lobos).

Hoje (dia 24), por exemplo, quem se apresenta é o pessoal do grupo Contantes Contentes. Eles vão contar histórias de bobos e bocós na Cultura do Shopping Market Place (Av. Dr. Chucri Zaidan, 902, Morumbi). Será às 15 horas, de graça. Estamos esperando todos lá!