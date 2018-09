Circuito de arte

Hoje o Circuito Estadinho propõe que você faça muita arte. Com papel, cola, balão e saquinho de pão. É que o arte-educador Professor Sassá, que você já conhece das páginas do Estadinho, vai estar na livraria Cultura da Paulista ensinando a fazer uma bruxa de bexiga e um fantoche de cachorro. A oficina de artes vai ser às 15 h.

Mas, preste atenção: as vagas são limitadas. As senhas serão distribuídas a partir das 14h30 e respeitarão a ordem de chegada. Leve junto o selo de cachorro que está na página 11 do Estadinho de hoje (ou da semana passada) e apresente na hora.

Você não conhece o Professor Sassá? Então, clique aqui para ver as atividades que ele já ensinou no Estadinho, como o pufe de garrafa pet, a pegada de dinossauro, o vaso antidengue, o palhaço bate-lata e muitos outros brinquedos e objetos. Ele vai ser o terceiro a se apresentar no Circuito, que já teve contação de histórias e música. A cada fim de semana, nós levamos uma atividade diferente para uma das lojas da livraria Cultura, em São Paulo.

Circuito Estadinho

Oficina com o Professor Sassá. Hoje (dia 19), às 15 h, na livraria Cultura da Paulista (Av. Paulista, 2.073, Conjunto Nacional, São Paulo). Grátis.