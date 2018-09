Circuito de histórias

Sabe que dia é hoje? Dia de Circuito Estadinho! Às 16 h, a atriz Kelly Orasi vai estar no auditório da livraria Cultura do Shopping Bourbon Pompeia para contar três histórias muito legais. Uma delas tem a ver com o Dia dos Namorados. Chama-se Os Três Namorados da Princesa e é você quem ajuda a decidir com qual deles a mocinha fica.

As outras são Festa no Céu, sobre um sapo esperto que dá um jeitinho de se infiltrar na festa, e Macunaíma, um índio preguiçoso, mas esperto, que se vê obrigado a crescer. “Podem esperar muita animação, humor e interação com a história. Vai ser um momento bastante divertido e de contato com a cultura brasileira”, garante Kelly, que faz parte do grupo Trecos e Cacarecos.

O Circuito acontece todo sábado, numa das lojas da livraria Cultura e sempre com uma atividade ou história diferente. A próxima atração, no dia 19, vai ser oficina de artes com o Professor Sassá, às 15 h, na livraria Cultura da Paulista (Av. Paulista, 2.073, Conjunto Nacional).

Ele vai ensinar a fazer uma bruxa de bexiga e um fantoche de cachorrinho. Quer saber como participar? Basta levar o selo que saiu hoje no Estadinho de papel, na página 11 , e apresentar no dia da oficina. Se você não conseguiu o selo hoje, não tem problema: no sábado que vem, vai sair de novo no Estadinho.

Mas, atenção: as vagas para a oficina do Sassá são limitadas! Elas serão preenchidas de acordo com a ordem de chegada, que será organizada a partir das 14h30. Na segunda atividade do Professor, a preferência será dada para as crianças que não participaram da primeira. Veja mais informações no blog durante a semana.