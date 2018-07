Circuito de planetas

(Por Aryane Cararo)

Os cientistas malucos da Mad Science apareceram no Circuito Estadinho para levar pais e filhos para uma viagem espacial. Na verdade, eles só queriam mostrar as proporções do nosso sistema solar e como se forma um meteoro, mas tiveram de colocar na Livraria Cultura do Shoppping Market Place o Sol e todos os planetas, de Mercúrio a Netuno (até Plutão, que já não é mais planeta, foi recrutado para participar da brincadeira). Como coube tudo isso lá? Calma, Rick Radioativo e Pri Primata escalaram as crianças para fazerem de conta que eram os astros. Os dois malucos explicaram de forma muito divertida as distâncias e tamanhos dos planetas. Depois, mostraram o que acontece quando um meteoro entra na atmosfera terrestre e, por fim, a experiência mais divertida: eles criaram um cometa em tamanho miniatura! Quer ver mais? Acompanhe as fotos: