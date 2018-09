Circuito de risos

Sabe aqueles truques de palhaços que fazem as crianças caírem na gargalhada? O professor de teatro Ricardo de Paula, que também é clown no grupo Acrobático Fratelli, vai ensinar na oficina Amigos, amigos, palhaçadas à parte. É só aparecer no Circuito Estadinho de amanhã (dia 12), que vai acontecer na Livraria Cultura do Shopping Market Place, às 15 horas. Ele explicará como os palhaços se cumprimentam e como se estapeiam sem encostar as mãos. Depois, é só escolher um amigo para treinar em dupla e apresentar para a plateia.

Esta é a segunda vez que Ricardo participa do Circuito Estadinho. No ano passado, ele fez uma oficina de malabares que desafiou todo mundo a treinar sua coordenação. Se você foi e gostou, é uma boa oportunidade para voltar!

Circuito Estadinho. Livraria Cultura do Shopping Market Place. Av. Dr. Chucri Zaidan, 902, Morumbi. Sábado (12), às 15 horas. Grátis.