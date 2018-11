Circuito do sapo que pula

Ivan Dias/AE

Recorte o bichinho em papel verde, cole em um copo de plástico e faça um truque com elástico. Depois, é só dar um impulso, de baixo para cima, que não tem erro: o sapo vai pular. Parece fácil, e é! Mas, em vez de fazer sozinho, vá ao Circuito Estadinho, que acontece hoje (dia 28), às 15 horas, na Livraria Cultura do Bourbon Shopping. Vai ter um monte de criança lá.

O Professor Sassá irá comandar a atividade e você poderá levar o novo brinquedo para casa. Se quiser, ainda dá para continuar a brincadeira e inventar outros bichos pula-pula, como o coelho e o canguru. Basta mudar um pouco as formas do corpinho e soltar a mão!

É hoje: Circuito Estadinho na Livraria Cultura do Bourbon Shopping (R. Turiaçu, 2.100, Pompeia). Grátis, às 15 h.

E prepare-se: No dia 4/6, haverá uma oficina de desenhos (para crianças alfabetizadas) com Mariana Zanetti, na Livraria Cultura do Shopping Villa-Lobos, às 15 h.