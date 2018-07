A contadora de histórias Andi Rubenstein

Amanhã (dia 22), Andi Rubenstein vai levar um baú cheio de histórias para contar no Circuito Estadinho. Mas todas elas precisam ser decifradas. Funciona assim: as crianças sorteiam papéis que trazem uma adivinha. Por exemplo: o que é o que é, que anda com os pés na cabeça? E cada adivinha puxa o começo de um conto. Quer participar?

Circuito Estadinho. Contação de histórias com Andi Rubenstein. Livraria Cultura do Shopping Villa-Lobos. Av. das Nações Unidas, 4.777, Alto de Pinheiros. Sábado, dia 22, às 15 horas. Grátis.