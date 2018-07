A contadora de história Andi Rubenstein

No Circuito Estadinho de amanhã (dia 12), Andi Rubenstein e o músico Gustavo Finkler vão pendurar panos e roupas em um varal na Livraria Cultura do Shopping Market Place. Cada peça pendurada tem a ver com uma historinha diferente. E são as crianças que vão escolher que roupas tirar do varal! Venha você também ajudar a recolher uma peça de história, a partir das 15 h.