Fábio Freire, em uma de suas apresentações no Circuito Estadinho

Tem muita música esperando você amanhã (dia 19) no Circuito Estadinho. É que Fábio Freire vai ensinar a transformar objetos em instrumentos musicais! E também a batucar no próprio corpo.

No final, as crianças vão montar sua própria orquestra, com instrumentos convencionais e inventados, e tocar novos arranjos para músicas conhecidas.

Para fazer parte desse show é só aparecer na Livraria Cultura do Shopping Villa-Lobos às 15 horas.

Shopping Villa- Lobos – Av. Nações Unidas, 4.777, Alto de Pinheiros. Grátis.