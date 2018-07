Edição do Circuito Estadinho na Livraria Cultura do Market Place

O Circuito Estadinho está de volta! No próximo sábado (dia 3), vai ter oficina de sapos com o ilustrador Lollo lá na Livraria Cultura do Shopping Villa-Lobos.

E já que estamos falando nisso, vamos aproveitar para conhecer a programação para o restinho do ano? Ainda dá tempo de se divertir bastante. É só aparecer. Vamos?

Dia 3/12/2011

Oficina de sapos com Lollo.

Livraria Cultura Shopping Villa-Lobos, 15 h.

Dia 10/12/2011

Contação de história: Uma pulga deu um pulo e foi à França, com Andi Rubenstein.

Livraria Cultura Villa-Lobos, 15 h.

17/12/2011

Contação de histórias: Contos africanos, com a Cia. Conto em Cantos.

Livraria Cultura Shopping Bourbon, 15 h.