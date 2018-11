Sapo de três olhos existe? Pode existir sim, senhor! Sabe onde? Na oficina de artes que o Lollo vai dar no Circuito Estadinho. Será amanhã (dia 3) na Livraria Cultura do Shopping-Villa-Lobos.

O Lollo vocês já já conhecem. Além de participar muitas vezes do Circuito, ele criou, com a Blandina Franco, livros bem legais como Quem Soltou o Pum? e Grande, Pequeno. Nesta oficina, ele vai ensinar a dar vida a sapos: que você pode fazer com bolinhas coloridas, três olhos, a língua para fora…Venha!