Circuito explosivo

Você já conhece algumas brincadeiras explosivas da Mad Science. Uma vez por mês, eles estão na seção Assim Assado do Estadinho (nesta foto, Pri Primata, Jessi Jupiter e Marta Meteoro ensinaram a fazer um barco com motor de sabonete). Mas, neste sábado (dia 31), você vai poder participar de uma delas ao vivo! É que os cientistas malucos estarão no Circuito Estadinho e prometem muita movimentação por lá.

Entre as experiências que eles vão fazer está um vulcão de espuma. Você também poderá ajudá-los a construir um aparelho que simula o efeito submarino. E cada participante ainda leva para casa uma experiência surpresa! Vai ser muito legal.

SÁBADO (31/3): experiências malucas com Mad Science na Livraria Cultura do Bourbon Shopping (Rua Turiaçu, 2.100, Perdizes), às 15 horas. Grátis.