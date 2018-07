Circuito mágico

O Circuito Estadinho de sábado passado fez crianças e adultos entrarem no mundo mágico das histórias da Tia Nastácia. A contadora Andi Rubinstein e o violonista Filpo Ribeiro levaram para a Livraria Cultura do Bourbon Shopping os contos João Esperto e Bicho Manjaléu, além de uma versão bem diferente de A Bela Adormecida, com bonecos feitos pela própria Andi. Quer ver como foi? Espie as fotos abaixo.

No próximo Circuito, do dia 28/8, a artista Laura Teixeira vai ensinar a montar um livro e a bolar uma história usando apenas imagens. A oficina Fábrica de Livro acontece às 15 horas, na Livraria Cultura do Shopping Market Place (Av. Dr. Chucri Zaidan, 902, Vila Cordeiro, São Paulo). A atividade é gratuita, mas as vagas são limitadas.