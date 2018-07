Daniel Warrer (Foto: Divulgação)

(Por Fernando Otto/Especial para o Estado)

O ator Daniel Warren, do Art Attack no Disney Channel, vai estrear nesta segunda-feira (dia 30), às 18h45, o novo programa dele no Gloob, o Click. A atração vai misturar várias formais legais de arte como música, dança, artes plásticas, teatro e oficinas de corte e recorte. O personagem principal é o próprio Daniel que, na história, mora no sótão de um prédio antigo rodeado por quadros, esculturas e outras obras de arte.

Ele não para de ter ideias curiosas e interessantes, que divide com o público a cada programa. Quem não gosta nada disso é o síndico do prédio, Seu Valter, que sempre fica irritado com a bagunça que a turma do Daniel faz. Na verdade, o que ele quer é saber o que acontece nas oficinas de arte. Em uma delas, Daniel ensina ao público como fazer uma apresentação de palhaço com direito a cambalhotas, pintura no rosto e outras brincadeiras.

O vizinho de cima, Zé Tom, é um músico maluco que tem ideias bem misteriosas. Daniel também tem um animalzinho, ou melhor, um animalzão: o cão farejador Xerlocão. Ele anda pela cidade com uma câmera na coleira para registrar novidades culturais da cidade. Daniel tem uma queda por uma moça que ele nunca consegue descobrir quem é: a Moça-do-Fusca-Cor-de-Rosa, que tem um carro que é uma obra-prima.

A maior parte dos personagens será vivida pelo próprio Daniel. Em alguns episódios, ele terá de interpretar dois papéis na mesma cena. “Outro dia, estava vendo um episódio e cheguei a tomar um susto me vendo contracenar comigo mesmo”, conta.

Em Click, cada episódio vai ter um tema ou assunto. A partir dele, serão pensadas as atividades para fazer em casa. Na primeira temporada, o programa vai falar sobre artes plásticas, música, teatro, dança, fotografia, circo, ciências e natureza. “É diferente de tudo o que já fiz na tevê, pois estou totalmente envolvido na concepção de tudo, do formato do programa à escolha de temas e artes, passando pelas várias etapas de produção”, conta Daniel.

Daniel Warren é ator, professor, produtor há 12 anos. Ele ficou famoso pelas oficinas de arte que faz desde 2000 no Art Attack do Disney Channel. Confira a entrevista:

Como é gravar conversas sem ninguém do outro lado?

Daniel: Essa história de fazer todos os personagens está sendo um grande desafio. É muito divertido ver as cenas prontas depois. Outro dia estava vendo um episódio e cheguei a tomar um susto me vendo contracenar comigo mesmo! Eu nunca gravo as cenas sozinho. Durante as gravações, temos o ator Luis Fernando Delalibera, uma espécie de dublê, que contracena comigo. Isso me ajuda muito!

Como serão os quadros (formato do programa)?

A cada episódio, uma história vai se desenrolar em torno da oficina de artes do Daniel, personagem principal. Todo programa terá, no mínimo, uma atividade envolvendo arts&crafts (oficinas) e algumas dicas de atividades curiosas. Enquanto isso, os outros personagens que moram no prédio entram em cena. Por exemplo, o síndico Sr. Walter chega para implicar com o Daniel por causa do barulho em seu apartamento. Ou o vizinho Zé Tom, que é músico, faz uma visita ao Daniel trazendo alguma curiosidade sobre sons e música em geral. Ou a D. Feitosa, outra vizinha, chega ao apartamento do Daniel oferecendo uma de suas receitas. E temos a presença de um cachorro de verdade, o Xerlocão, um cão farejador de cultura. De vez em quando, ele vai aparecer na casa do Daniel trazendo novidades!

Como aprendeu a fazer tantos trabalhos diferentes? Na infância ou depois de ter se tornado adulto?

Tive a sorte de crescer numa vila em Pinheiros. Assim, brinquei muito e de muitas coisas que as pessoas da minha geração já não brincavam, como ficar até tarde na rua brincando de pega-pega, jogando bola, inventando clubinhos, subindo em muros e árvores. Foi minha escola de “brincar”. Isso, com certeza, tem a ver com o jeito que vejo o mundo hoje.

Quantos atores participam? De que maneira?

A equipe é bem grande. Estão envolvidas mais de 50 pessoas. Mas os atores são quatro. Eu, o Luis (Delalibera) que faz as cenas duplas para mim, a Andrea Dupré que faz a Moça-do-Fusca- Rosa e a Maristela Chelala, que faz a voz da Dona Matilde, a mulher do seu Walter.

CLICK COM DANIEL WARREN

Estreia: dia 29 de outubro, segunda-feira, às 18h45

Horário alternativo: segunda a sexta, às 12h30, e sábados, às 14h30

