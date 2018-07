Você gosta da turma do Cocoricó? Então lá vai uma dica muito legal: o Júlio está com site novo. Você pode ver clipes, brincar com uns joguinhos bem bacanas (no Siga o Ritmo dá até para fazer um som) e escutar as músicas da turma na Rádio do Cocoricó. Lá estão A História do Cocô, Chuva, Chuvisco, Chuvarada, Nos dias Quentes de Verão, Quem nasceu primeiro? e vários outros sucessos. Vale a pena ver e ouvir.

Quer conhecer? Clique aqui