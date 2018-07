Junior é um coelho que precisa herdar os negócios da família: distribuir os ovos de Páscoa. Mas o que ele quer ser mesmo é um astro do rock. Por isso, ele vai para Hollywood para tentar a sorte como baterista. E vai causar muita confusão na vida de Fred, que o atropela. Veja um pouquinho mais do filme Hop – Rebelde sem Páscoa, que é do mesmo diretor que fez o Alvin e os Esquilos (Tim Hill).