Colagem e cores

O Circuito Estadinho desse sábado (dia 15) foi repleto de formas e cores diferentes. A atividade aconteceu na Livraria Cultura do Shopping Market Place, e todo mundo que apareceu por lá se esbaldou com a atividade proposta pela ilustradora Laura Teixeira.

A oficina de colagens funcionou assim: cada criança pegou uma tesoura e algumas etiquetas. Tinha etiqueta de várias formas, cores e tamanhos. Podia recortar, colar, desenhar por cima, valia qualquer coisa.

As etiquetas que mais fizeram sucesso foram as que têm formato de CD. Algumas etiquetas eram estampadas, com imagens de frutas. Outras, eram como essas da foto, de cores bem vibrantes.

O Enzo Carvalho de Souza, de 9 anos, colocou etiquetas coloridas em cima das etiquetas em formato de CD. Ele levou isso tudo para casa, chegando lá, foi só destacar da folha e colar em cima do CD.

Quem teve essa mesma ideia foi a Ana Beatriz Neves Pimenta, de 11 anos. Ela fez essa capinha para CD bem bacana, usando etiquetas coloridas de vários tamanhos e cores. Repare que ela colocou etiquetas brancas bem pequenininhas em cima de cada círculo, dando a ideia de que as imagens são vazadas. Legal, né?

O João Vicente Neves Pimenta é irmão da Ana Beatriz. Ele tem 8 anos e fez uma colagem para levar para casa e lembrar todo mundo do quanto é importante comer frutas e legumes. As etiquetas que ele escolheu têm desenho de melancia, maçã, laranja, melão e berinjela.

O outro irmão da Ana Beatriz e do João Vicente, o João Marcos Neves Pimenta, de 6 anos, escolheu essas etiquetas para montar robôs. Conseguiu enxergar? São dois: um de cada lado da folha.

O João Pedro Santiago Indi, de 12 anos, fez um rosto sorrindo e um porco. Ele contou que seu avô é veterinário especialista em suínos, e por isso ele quis fazer essa cara de porco rosa!

Os irmãos Caio Froze, de 5 anos, e Gabriela Froze, de 7 anos, capricharam na colagem. O Caio também fez um robô, e a Gabi fez uma paisagem com flor, céu e sol.

A Catarina Muro, de 3 anos, foi com sua mãe Ana Carolina para o Circuito Estadinho. A Catarina é tão vaidosa que colou as etiquetas nas unhas, para fazer de conta que estava de esmalte rosa. Ela fez até pulseira e anel!

Olha quanta coisa legal a família Oyana fez. Eles foram todos juntos para a oficina, e levaram a amiga Larissa Almeida, de 8 anos, (a segunda da esquerda para a direita na foto). A Bruna Oyana, de 8 anos, a mais alta da foto, fez um circulo colorido para colar num CD, e sua amiga Larissa também. O Yugi Oyana, de 4 anos, fez uma colagem com etiquetas prateadas. E a Yasmin Oyana, de 2 aninhos, adorou fazer o coração colorido.

Olha que bacana a colagem da Renata Lie, de 10 anos. Ela adora desenhar e contou pra gente que um de seus desenhos já saiu no Estadinho!

A Melissa Nicolielo, de 4 anos, se inspirou no dia chuvoso de sábado e fez essa colagem, de uma menina num campo tomando chuva.

Quanta criatividade né? E você? Ficou com vontade de experimentar essa brincadeira? É só pegar algumas etiquetas coloridas e fazer em casa, usando uma folha sulfite. Depois, se quiser, mande para a gente ver como ficou.

O próximo Circuito Estadinho acontece no próximo sábado, dia 22. A contadora de histórias Andi Rubenstein vai estar na Livraria Cultura do Shopping Villa-Lobos às 15 horas.