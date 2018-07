Cole no Circuito

Sabia que dá para fazer uma obra de arte colando fita adesiva colorida e papel contact? Quer tentar? Então vá ao Circuito Estadinho deste domingo, dia 25. A artista plástica Guga Szabzon vai ensinar como usar a criatividade e itens que você tem no seu material escolar para fazer uma obra de arte. Vai ser na Livraria Cultura do Shopping Market Place, às 17 horas.

O Circuito Estadinho acontece todo fim de semana, com uma atividade diferente. No domingo passado, Giba Pedroza contou histórias de Hans Christian Andersen, como Soldadinho de Chumbo e Guardador de Porcos. E enrolou a língua de adultos e crianças com vários trava-línguas. As fotos abaixo mostram um pouco como foi:

Circuito Estadinho: Oficina de artes com Guga Szabzon. Domingo (dia 25), às 17 horas, na livraria Cultura do Shopping Market Place (Av. Dr. Chucri Zaidan, 902, Vila Cordeiro, São Paulo). Grátis (vagas limitadas).