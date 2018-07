(Por Natália Mazzoni)

Costurar, cozinhar, construir. Parece coisa de adulto, mas não é. Tem muita criança se divertindo ao colocarem as mãos para criar coisas. O Estadinho conversou com algumas delas para perguntar qual é a graça dessa brincadeira e descobriu que o legal é criar, do jeito que a gente quer, qualquer coisa que passar pela cabeça. Não leu ainda nossa reportagem da semana? É só clicar nos links abaixo.

Sofia Bicudo, de 13 anos, também já sabe bordado e tricô. Aprendeu até a fazer feltragem (processo de dar forma à lã) quando quebrou o pé e teve de abandonar por alguns meses os esportes que fazia nas horas vagas. “Eu já fazia aulas de bordado e tricô. Nesse tempo em que fiquei de molho, intensifiquei as aulas e aprendi coisas novas, acabou sendo legal”, conta.

Na nossa galeria tem foto da Sofia e das outras crianças da nossa reportagem de capa. Todas em ação, é claro.

Ficou com vontade de produzir alguma coisa? Você pode começar indo para a cozinha fazer uma paçoca para a festa junina da escola ou do seu bairro. A receita, da escola de culinária infantil Mini Chefs, é bem simples, mas você vai precisar da ajuda de um adulto. Boa sorte!

Ingredientes:

250 gramas de amendoim sem pele

1 xícara de açúcar

Um quarto (1/4) de xícara de farinha de milho amarela

1 colher (de café) de sal

2 colheres (de sopa) de manteiga integral

Modo de preparo:

1) Chame um adulto e peça para ele preaquecer o forno a 200 °C.

2) Despeje o amendoim sem pele em uma assadeira e peça para o adulto levar ao forno durante 12 minutos.

3) Depois de frio, bata o amendoim em um processador com o açúcar, a farinha e o sal, até formar uma farofa fina.

4) Derreta a manteiga por 20 segundos no micro-ondas e misture com a farofa. Use as pontas dos dedos até umedecer a massa uniformemente.

5) Modele as paçocas com as mãos ou use forminhas. Pronto! Agora é só comer.