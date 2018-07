Comidinhas da vovó

Vovó, Socorro! Agora Quero as Suas Comidinhas é um livro para seu irmãozinho ou irmãzinha. Mas a gente tem certeza de que você vai querer compartilhar. É que ele tem tanta receita gostosa para variar o cardápio que você vai pedir para sua mãe fazer para você também. Ou melhor: vai querer ajudar a fazer!

Tem receita de pastel de forno, pudim da Nonna, bolo da fera, biscoito integral de maçã, panqueca americana, gelatina de manga, massa caseira, espetinhos de carne, ensopados, carne maluca e um montão de jeitos diferentes para preparar arroz, carnes e outros pratos do dia a dia. Também tem dicas para a mamãe congelar tudo depois.

É claro que, em boa parte do preparo das receitas, você terá de ficar só olhando, já que a maioria mexe com fogo ou faca. Deixe essa parte para a mamãe e peça para fazer as que são bem legais: misturar a massa, amassar as coisas e, claro, provar tudo no final. A de Bolo de Bananas, que vamos copiar aí embaixo para você fazer em casa, parece uma delícia de fazer e comer.

Se a sua mãe quiser descobrir outros segredinhos da vovó Rita de Cássia Ventura Gargioni, ou sua avó quiser trocar dicas de vovó com ela, vocês podem acessar o site Socorro Vovó (clique aqui), que tem outras receitas e reúne outras vovós para falar, entre outras coisas, dos netos. O livro vai ser lançado no dia 27 de fevereiro, às 19 horas, na Livraria Cultura do Shopping Villa-Lobos, em São Paulo.

RECEITA DE BOLO DE BANANAS

Você vai precisar de:

4 bananas

150 gramas de trigo (metade pode ser integral, que fica mais saudável)

1 xícara de açúcar (120 gramas)

1 colher de fermento

2 ovos

50 gramas de açúcar e um pouco de canela misturada para polvilhar

Como fazer:

1. Peça para sua mãe ligar o forno, para ir aquecendo.

2. Unte a forma e polvilhe com trigo.

3. Amasse as bananas e misture o açúcar e a farinha de trigo.

4. Acrescente os ovos e misture bem.

5. Adicione o fermento e misture de novo.

6. Coloque na forma untada. Se quiser, pode colocar frutas secas na massa.

7. Polvilhe com a mistura de canela com açúcar.

8. Peça para sua mãe colocar no forno com temperatura de 180 graus até ficar dourado.

Vovó Socorro! Agora quero as suas comidinhas. Autora: Rita de Cássia Ventura Gargioni. Editora Drops, R$ 49.