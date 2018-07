Como nasce um brinquedo?

(Por Natália Mazzoni)

Entrar numa loja de brinquedos é muito legal, não é? São centenas de opções, bonecas de vários tipos, carrinhos, robôs, jogos. Tudo parece mágico.

Mas você já parou para pensar como isso tudo é feito? Se você leu o Estadinho de hoje (dia 22), já sabe que alguns brinquedos podem demorar um tempão para serem feitos, desde o comecinho do projeto até a etapa final.

Se você ainda não leu, é só clicar nas páginas abaixo. Depois, continue aqui e descubra um pouquinho mais sobre o universo dos brinquedos.

POR DENTRO DA FÁBRICA

Quer saber mais sobre a produção de uma boneca? Acompanhe a entrevista com o gerente de marketing da Grow, Gustavo Arruda, a fábrica de brinquedos que visitamos para a reportagem.

Como funciona o projeto de um novo brinquedo?

Temos um planejamento anual de lançamentos, com cerca de 100 novos brinquedos por ano. A definição dos brinquedos que serão lançados leva em conta as tendências do mercado (brasileiro e internacional), personagens que estão fazendo sucesso, novos personagens com potencial de sucesso (novos filmes ou seriados, por exemplo).

Qual é a primeira etapa na criação dele?

É a definição do conceito. É preciso estar bem claro para todas as áreas envolvidas quais serão as funções do brinquedo, qual a faixa etária a que ele se destina e qual deverá ser o seu preço nas lojas.

A fábrica faz protótipos?

Sim, essa é uma etapa importante no processo de desenvolvimento, para nos certificarmos se tudo está funcionando no brinquedo como foi planejado.

Em média, quanto tempo leva para um brinquedo sair dos papéis e chegar às lojas?

Depende muito do tipo de brinquedo. Um jogo de tabuleiro ou quebra-cabeça, por exemplo, que não depende de novos moldes para a produção de peças plásticas, cerca de 4 meses. Já uma boneca pode levar de 6 meses a um ano, principalmente se ela tiver algum mecanismo importado.

Como é a escolha das roupinhas das bonecas e bonecos?

Quando o personagem já tem uma roupa característica, procuramos fazê-la o mais parecida possível, levando em consideração que, como ela tem um tamanho reduzido, algumas simplificações são necessárias. Quando não tem uma roupa pré-determinada, procuramos seguir tendências da moda junto com as características do personagem.

Veja mais fotos das etapas de produção da boneca Mônica Patinadora:

O bracinho da boneca no setor de pintura da fábrica.

Nesta foto, a gente consegue ver as cabecinhas da Mônica em várias etapas. Repare que elas estão sem os olhos ainda, que são pintados mais tarde.

Depois de prontas, as peças saem nessas bandejas para o setor de montagem.

As bonecas sendo montadas. O corpinho e os patins são importados da China.

Depois de montadas, é hora de receber as roupinhas. Assim que estão vestidas, as bonecas são levadas para as lojas.

Agora você já sabe como um brinquedo é feito na fábrica. E sabe também que é possível criar um brinquedo com as próprias mãos, como fizeram os irmãos Guilherme e Isabela Esguedelhado, que fizeram suas invenções no ateliê de tecnologia Tempo e Espaço e apareceram na matéria do Estadinho. “Você chega com a ideia e as pessoas do ateliê vão te orientando para fazer o brinquedo”, diz Isabela.

O Guilherme contou também que teve a ideia de fazer um avião que vibrasse, já que é assim que ele imagina que seja um avião voando no espaço. “Para isso eu instalei um motorzinho dentro do avião, que faz ele vibrar”.

QUER CONSTRUIR O SEU BRINQUEDO?

Pensando em como criar os próprios brinquedos, a autora do livro A História do Brinquedo, Cristina Von, deu algumas dicas de como fazer isso em casa. Olha só que bacana:

– Jogo Cinco Marias: pegue retalhos de tecido e encha com grãos, caroços como o do pêssego, areia, terra ou pequenas pedrinhas. Costure ou amarre para que eles formem bolinhas ou saquinhos. Faça 5 deles. Enquanto um estiver no ar, tente pegar outro no chão.

– Robôs, foguetes, palhaços: você pode construir com o que encontrar em casa. Procure coisas que não estão mais em uso para isso. Certa vez, o Professor Sassá ensinou a fazer um foguete com embalagem vazia de detergente. Clique aqui para ver.

– Boneca de meia: não jogue fora as meias rasgadas. Faça uma bolinha e amarre para fazer a cabeça. Para o cabelo, cole um pouco de lã. E pinte com canetinha os olhos, nariz e boca.

– Boneca de milho: você já reparou como o “cabelo” do milho fica ótimo nas bonecas? As folhas verdes podem dar um lindo vestido e até a espiga, depois de devorada, serve como corpinho.

– Cobra: tente fazer uma cobra juntando, ou amarrando, aquele papelão que serve de miolo para o papel higiênico.

– Marionetes: use retalhos, ou então, uma luva de borracha que rasgou.

– Casa de bonecas ou forte apache: use caixinhas de fósforo ou palitos de sorvete.

Se quiser mais algumas dicas, tem mais alguns passo a passos do Professor Sassá para você se inspirar. É só clicar aqui e aqui. Você também pode passear pelo blog do Estadinho e procurar outros brinquedos que o Professor Sassá ensinou. Para isso, clique aqui:

Agora que você já leu tudo isso, é só usar a imaginação e começar a brincadeira. Se você se animar e criar um brinquedo, tire uma foto dele e mande para a gente!