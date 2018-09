Presentão: a cidade dos sonhos!

Fotos: Ayrton Vignola/AE

Já pensou se você pudesse mudar na cidade tudo aquilo que, na sua opinião, não funciona? Ou se, para começo de conversa, pudesse questionar as autoridades sobre tudo o que vê de errado por aí? Quer saber por que não tem mais praças espalhadas pelas ruas? Por que o trânsito é tão ruim? Foi isso que o pessoal aí de cima fez!

Em comemoração ao Dia das Crianças, o Estadão convidou dez “repórteres mirins” para prepararem uma reportagem especial para o caderno Metrópole de amanhã. O primeiro passo foi trazer todo mundo para a redação para uma reunião de pauta.

Na tarde de 14 de setembro, vários temas foram discutidos. Cada um contou um pouco sobre sua rotina, o que gostava de fazer, como aproveitava a cidade, os parques e o transporte público. Devagar, as crianças foram se soltando e vários outros assuntos foram debatidos. Ali, como jornalistas que ouvem e dão opiniões, todos disseram o que a cidade tem de bom, além de sugerir o que poderia mudar para ser um lugar perfeito.

Foram mais de três horas de reunião, com pausa só para um lanchinho. Entre os temas, o meio ambiente foi o mais falado. E para não esquecer de nada, todos escreveram o que gostariam de perguntar para as autoridades.

Com as perguntas em mãos, foi a vez dos repórteres experientes Edison Veiga e Paulo Saldaña, que trabalham de verdade no Estadão, correrem atrás das entrevistas.

Durante todo o mês, as curiosidades, dúvidas e reclamações das crianças foram repassadas ao prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, ao governador do Estado de São Paulo, Alberto Goldman, e aos secretários do Verde e do Meio Ambiente e de Segurança Pública de SP.

Com as respostas gravadas, as crianças voltaram ao Estadão, na tarde de 5 de outubro, para ouvir e dizer se tudo estava bem esclarecido. Dessa forma, acompanharam o processo da reportagem e puderam opinar, mais uma vez, na matéria pautada por elas.

Quer saber o resultado de tudo isso? O que perguntaram, o que foi respondido, o que pode melhorar? Peça aos seus pais para ver o caderno Metrópole de amanhã. E também clique aqui para ver a cidade ideal de cada um. Depois, escreva para a gente contando como seria a sua cidade perfeita!

De baixo para cima: Jonas Galanciak, 11 anos, de camiseta branca e cara séria (E.M. Prof. Olavo Pezzotti) / Gil Rampazzo, 11 anos, camisa da Seleção Brasileira (Equipe) / Gabriela da Silva, 10 anos, de regata branca e pink (E.E. Julia Amália de A. Antunes) / Gabriel de Nascimento, 11 anos, loiro e de topetinho (E.E. Pe. Anchieta) / Matheus Barbosa, 10 anos, de franja e mão no bolso (E.E. Valentim Gentil) / Flora Chiaratto, 10 anos, bem no meio e de blusa vermelha (Escola da Vila) / Tais da Silva Correa, 11 anos, de aparelho e blusinha listrada (Projeto Vida) / Beatriz Tomacheusk, 11 anos, sorrisão, entre Flora e Taís (E.M. Noé Azevedo) / Amanda Cerqueira, 12 anos, de óculos e sorridente (Agostiniano Mendel) e Bernardo Perrotti, 11 anos, de camiseta verde (Nossa Senhora das Graças).