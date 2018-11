Encaixamos todas as palavras que se perderam no conto indígena Como Surgiu a Noite, no Estadinho de papel! Agora, você pode ler a lenda que está na obra O Livro das Cobras, de Stela Barbieri e Fernando Vilela, com todas as letras em seus devidos lugares (elas estão em vermelho). Quer dizer, pelo menos nos trechos que a gente escolheu para contar essa história.

“No princípio do mundo, só havia o dia. As pessoas não tinham a noite para descansar e, por isso, trabalhavam o tempo todo, ficando exaustas.

No meio da floresta, havia uma aldeia onde vivia um rapaz que era muito corajoso. Um dia, chegou da mata decidido a encontrar a noite. Então, foi falar com a mãe dele, que era uma mulher sábia, conhecedora de todas as ervas e mistérios da floresta.

– Ah, meu filho, só as serpentes sabem o mistério da noite. As cobras perigosas da floresta são as únicas que podem te ajudar, porque vivem nos buracos e sabem tudo sobre a escuridão.

Depois de ouvir a explicação da mãe, o rapaz pegou seu besouro de estimação, pôs no ombro e foi em direção à parte densa da floresta, onde sua mãe havia indicado.

As cobras, todas sinuosas, foram saindo de dentro do buraco. Eram muitas e de todas as cores e tamanhos. Sonolentas, espreguiçavam-se dizendo:

– Por que você nos acordou de nosso sono?

– Acordei vocês por um motivo importante: é que eu e o meu povo precisamos da noite para descansar e sabemos que só vocês sabem como encontrá-la.

–O que ganhamos em troca?

– Ah! Já sei! Minha mãe sabe preparar um veneno terrível…

– Que maravilha! – uma delas interrompeu o rapaz, na maior animação.

– Então está combinado! Você nos traz o veneno e nós preparamos uma noite para você. Daqui a sete dias você pode vir buscá-la.

Passados os sete dias, o veneno estava pronto.

– Trouxe um veneno dos bons. Um veneno que ficou fermentando, saiu bolha, saiu cheiro fedido e tudo mais!

– Nós preparamos a noite para você. Uma noite cheirosa, cheia de estrelas, com sonhos bons – disse a cobra Coral.

– Ela está aqui dentro – disse uma Cascavel, mostrando um coco negro, e continuou –, mas para ser uma noite boa, você tem de abrir este coco no meio da sua aldeia, com toda a sua gente reunida; se não for assim, a noite vai sair escura, com cheiro de pum, com piado fino de pássaro da noite, cheia de morcegos e aranhas, uma noite de dar medo.”

