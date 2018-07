Contação e música

(Por Natália Mazzoni)

Todo mundo se divertiu neste sábado (dia 1º) na Livraria Cultura do Bourbon Shopping. O Circuito Estadinho teve a presença de Fernanda Ribeiro e o músico Henrique Menezes. Juntos eles contaram três histórias bem legais.

A primeira história que eles contaram foi a do João Jiló, um menino que gostava de caçar passarinho. Certo dia, João capturou um pássaro encantado.

A outra história levantou o astral de todos que estavam presentes no Circuito Estadinho. Repleta de músicas, esse conto narra as aventuras de um galo em busca de sua bolsa com dois tostões. A história chama A Bolsa com Dois Tostões, e não teve quem não se divertiu com a Fernanda imitando a voz do galo! E a última história, a Festança na Beira do Rio, falava de uma onça que deu uma festa para a bicharada da floresta.

O Victor Marchi, de 5 anos, e sua irmã Júlia Marchi, de 7 anos, estavam adorando ouvir as histórias. Não perderam a atenção nem por um minuto.

O Raul Telles Pretala, de 5 anos, foi com sua mãe, a Mirian. Ele dividiu seu tempo entre ouvir as histórias e brincar um pouquinho pela livraria. Mesmo assim ele garante que aproveitou bastante.

Essa é a Arianne de Oliveira Lopes, de 10 anos. Ela conta que adorou as músicas que fizeram parte das histórias.

A Alice Dellapiaza, de 6 anos, se encantou com a história da Bolsa com dois Tostões. Ela ama ler e dançar, e até fez um plié (um movimento do balé) na hora da foto para provar que é uma bailarina de primeira!

Quem também leva jeito para bailarina é a Amanda de Almeida Evagelista, de 8 anos. Olha só a saia rodada e a sapatilha que ela escolheu para ir ao Circuito Estadinho dessa semana. Amanda adorou as três histórias e se divertiu cantando as músicas junto com a Fernanda e o Henrique.

O Theodoro Amaral Badin Gonçalves, de 8 anos, fez questão de sentar bem na frente dos contadores. Sua história preferida também foi a Bolsa com Dois Tostões. Essa história fez sucesso mesmo!

A pequena Mariana Rodrigues tem só 1 ano e 9 meses mas já adora ouvir histórias! Ela foi para o Circuito Estadinho com a mamãe Marcela e o papai Alfredo.

E depois de ouvir as histórias chegou a hora preferida das crianças. Todos puderam conhecer de pertinho os instrumentos musicais que foram tocados durante a contação.

Todo mundo aproveitou e o som tomou conta da Livraria Cultura.

A Helena Robles, de 6 anos, adorou os instrumentos. Ela aproveitou a atenção do músico Henrique para tocarem juntos uma música.

A Helena Franco de Paula, de 5 anos, adorou as três histórias, mas sua parte preferida foi tocar os instrumentos. Ah, ela diz que quer se artista. Vamos torcer por ela?