Contando o tempo

Às vezes, o tempo passa muito rápido. Geralmente, esses dias são aqueles em que brincamos e nos divertimos muito. Mas tem horas que uma hora demora a passar… Como quando a gente tem prova ou uma aula de que não gosta. Afinal, quanto tempo o tempo tem?

Se você gostou do assunto não perca o Circuito Estadinho deste sábado (dia 28). Kika Antunes e Renata Truffa, do grupo Contantes Contentes, vão trazer histórias sobre isso. Será às 15 h, na Livraria Cultura do Shopping Villa-Lobos.

