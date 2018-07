(Por Natália Mazzoni)

O Circuito Estadinho do último sábado (dia 23) foi cheio de cores. É que cada criança que apareceu na Livraria Cultura do Shopping Villa-Lobos construiu um móbile cheio de contas e miçangas.

As meninas do atliê Sucatinha de Luxo ensinaram a atividade e levaram os materiais, um fio transparente com uma flor de garrafa pet na ponta e pedras para enfeitar. No final, todo mundo levou a arte que fez. Para enfeitar a casa e servir de lembrança deste evento que sempre enche o coração de alegria.