Contos da Tia Nastácia

Você sabia que havia princesas no Sítio do Picapau Amarelo? Nunca viu uma lá? Talvez seja porque você não parou para ouvir as histórias da Tia Nastácia. Ela conhece cada conto de princesa… Se quiser ouvir, a contadora Andi Rubinstein vai falar sobre dois muito bacanas no Circuito Estadinho deste sábado, dia 21, às 15 horas. Vai ser na Livraria Cultura do Bourbon Shopping.

Só para você matar um pouquinho a curiosidade, tinha uma princesa que foi sequestrada pelo Bicho Manjaléu. Para salvá-la, seus irmãos tinham que achar o coração do monstro para poder matá-lo. Só que o coração ficava fora do corpo! E tinha outra princesa, numa história diferente, que adorava charada. Disse que só casava com quem fizesse uma que ela não conseguisse adivinhar. João Esperto foi tentar… Será que ele se deu bem?

Vai lá no Circuito Estadinho descobrir. Depois, a Andi conta a história da Bela Adormecida, mas de um jeito que dificilmente você já viu. Ela fez uma versão musicada e que tem até bonecos feitos por ela mesma.

Circuito Estadinho: Histórias da Tia Nastácia e a Bela Adormecida com Andi Rubinstein. Sábado (dia 21), às 15 horas, na Livraria Cultura do Shopping Bourbon (Rua Turiaçu, 2.100, Perdizes, São Paulo). Grátis.