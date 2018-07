O Estadinho desta semana comemora um aniversário muito importante para a literatura infantil: os 200 anos do primeiro livro dos Irmãos Grimm. Talvez você não conheça esses irmãos, mas já ouviu muita história que eles também contaram: Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve, Bela Adormecida, Cinderela… Essas são só algumas dos contos de fadas que eles passaram para o papel, das 240 que eles coletaram e publicaram.

Se você não viu, abra as páginas abaixo, que contam mais de Jacob e Wilhelm Grimm e propõem um jogo muito divertido para chegar ao final feliz. É só chamar os amigos e se divertir, mas só depois de ler as versões dos contos de Grimm. É que elas são bem diferentes das que você aprendeu ou que a Disney mostra.

Página 1

Página 2

Página 3

Página 4

Você pode imprimir as páginas acima para jogar sem precisar virar as folhas do Estadinho. E continuar a leitura por aqui, pois têm muito mais coisa para contar.

Jogo de cartas:

Quer brincar de inventar história? Clique aqui para abrir uma brincadeira de cartas muito legal!

Por que ler?

Você pode não perceber, mas os contos de fadas tratam de assuntos que geram dilemas para você. Repare que as histórias sempre envolvem a superação de obstáculos e problemas. “A criança necessita de conselhos simbólicos. A mensagem dos contos de fadas às crianças é que uma luta contra as dificuldades da vida é inevitável. Mas, se a pessoa não se intimida e enfrenta firmemente essas situações inesperadas e injustas, sairá, ao fim, vitoriosa”, escreve o psicólogo americano Bruno Bettelheim, em seu livro A Psicanálise nos Contos de Fadas. Leia os contos. Você vai ver como um dia tudo vai fazer sentido.

Mas, acima de tudo isso, a resposta é: porque é divertido! Tão divertido que fomos conversar com crianças sobre o que elas mais gostam nos contos de fadas (você vê na galeria de fotos abaixo). Mas, antes, veja a história que a Maria Teixeira Barbosa, de 7 anos, que mora em Recife, criou. Chama-se A Liga das Fadas.

Colaboraram na matéria especial sobre Grimm e contos de fadas: Bárbara Ferreira Santos, Renato Vieira, Luiza Vieira, Pedro Proença, Thiago Matoos, Breno Pires, Danielle Villela, Clarice Cudischevitch, Murilo Bonfim, Julio Ettore, Victor Vieira, André Cabette Fábio, Érica Teruel, Taisa Sganzerla/Especial para o Estado.

Edição: Aryane Cararo

Katia Canton explica a origem dos contos de fadas

Um pouco mais sobre os Irmãos Grimm

Outros escritores de contos de fadas

Versões diferentes para os contos que você conhece

Os contos de fadas no cinema e outros meios

Exposição 200 anos de Grimm