Contos do além

O Menino Maluquinho está assombrado! Ziraldo resolveu colocar o doidinho em 13 contos de terror e assombração. Tem Mula Sem Cabeça, Loira do Banheiro, Perna Cabeluda, vampiro, Lobisomem, casa mal-assombrada, fantasma, Bicho-papão, bruxa, gato preto e uma série de gritos nessas histórias em quadrinhos. Se tiver coragem, abra a primeira página de Maluquinho Assombrado (no fim, você vai ver que é mais para dar risada do que para sentir medo).

Maluquinho Assombrado. Autor: Ziraldo. Editora Globo Livros, R$ 32.