Contrua essa história

É hoje! O Circuito Estadinho apresenta a escritora Kiara Terra, que vai contar uma história sobre a menina que tinha pais-crianças. E sabe o melhor? São as crianças que vão recriar essa trama e decidir como ela termina. A brincadeira começa às 17 horas, na Livraria Cultura do Shopping Market Place.

“Eu costumo chamar essa apresentação de história aberta: ela se constrói com o público. Eu parto do livro que eu escrevi, depois de contar histórias por 12 anos. E vou abrindo para as crianças as questões que ele traz: as imagens, as perguntas sem respostas, as coisas engraçadas. E a gente tece juntos uma nova história”, conta Kiara.

Ficou com vontade de participar dessa criação coletiva? Então vem!

Circuito Estadinho: Contação de histórias com Kiara Terra. Hoje (dia 26), às 17 h, na livraria Cultura do Shopping Market Place (Av. Dr. Chucri Zaidan, 902, Vila Cordeiro, São Paulo). Grátis.