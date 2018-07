Cordel em sala de aula

O cordel é usado em escolas e projetos sociais de várias cidades do Nordeste. Através de oficinas e rodas de leitura, as crianças têm contato com a poesia popular e, assim, tomam gosto pelo assunto e começam a produzir suas rimas também.

No projeto Bom Jardim, de Fortaleza, no Ceará, conhecemos várias crianças que já escrevem cordéis. Com a ajuda do escritor Klévisson Viana e do arte-educador Valdeci de Carvalho, recolhemos quatro deles para você ler aqui.

Eu gosto (Francisca Dara Brito de Freitas – 8 anos)

Eu gosto de brincar

E gosto de diversão

Pulo muita corda

E assisto televisão

Gosto de jogar bola

E dormir no meu colchão

Comilão (Francisco Wanderson – 8 anos)

Eu gosto de chocolate

Mais gosto mais de mamão

Minha fruta preferida

Sempre foi melão

Passo o dia comendo

Sem parar não

Minha mãe (Leandro Carvalho de Araújo – 10 anos)

Minha mãe é bonita

Ela gosta de trabalhar

Ela gosta de sopa

Ela gosta de nadar

Um pouquinho fofoqueira

Ela não para de falar

Bob Esponja (Francisca Wanderlania – 10 anos)

Eu gosto de Bob Esponja

Ele é muito genial

E também atrapalhado

Como ele não tem igual

Ele é engraçadinho e amarelinho

Mas ele é um amarelo bem legal

A repórter viajou para Fortaleza a convite da Bienal Internacional do Livro do Ceará.