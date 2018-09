As inscrições para a 13ª maratona Pão de Açúcar Kids acontecem só até amanhã (dia 15). Para participar, é necessário preencher o formulário no site e pagar uma taxa de R$ 45. O local da prova mudou do Ginásio do Ibirapuera para o Estádio do Pacaembu, mas continua tudo igualzinho às corridas de gente grande!

Na manhã do evento, dia 6 de novembro, chegue um pouco antes e retire o kit, com camiseta, número de peito e chip (para colocar no tênis). Para os miniatletas, de 2 a 12 anos, muda apenas o percurso, de 50 a 400 metros, conforme a faixa etária.

Depois da linha de chegada, todos ganham medalha, além de sucos, frutas e sanduíches: hora de repor as energias para brincar mais, ali mesmo, em várias atrações.

Pão de Açúcar Kids. Estádio do Pacaembu. Praça Charles Miller, Pacaembu. Inscrições até amanhã (dia 15) pelo site http://www.pakids.com.br/. A corrida acontece no dia 6 de novembro, a partir das 8 horas.

Depois da corrida, vale arrancar o tênis e tirar uma foto com a medalha