Correria só na pista

Hoje, no feriado, é permitido virar cambalhota e pular bastante. Convidar os pais para brincar em algum parque perto de casa também é uma boa ideia. E quem gosta muito de correr pode aproveitar para lembrar os adultos que amanhã, 22 de abril, é o último dia para fazer as inscrições para a corrida Pão de Açúcar Kids (veja aqui como). A maratona acontece no dia 8 de maio, logo pela manhã, e é aberta a crianças de 2 a 12 anos (mas cobra taxa).

Se você vai participar da corrida e já fez a sua inscrição, vale algumas dicas para o dia da prova:

1) Peça para seus pais chegarem cedo, pois estacionar pode ser complicado.

2) Antes de chegar à pista, é preciso enfrentar uma filinha para pegar a mochila. Ela vem com camiseta, número de peito com o nome e um chip.

3) Chip? Isso mesmo! É um pequeno acessório que deve ser colocado dentro do tênis para marcar seu tempo e sua classificação.

4) A largada da primeira turma começa às 8h25 (sem atrasar nenhum minuto). Portanto, chegue bem cedo, respire e deixe a correria só para a pista.