Corrida São Sebastiãzinho

Uma semana antes dos adultos correrem na São Sebastião, corrida tradicional do Rio de Janeiro, mais de mil crianças vão abrir o evento na São Sebastiãozinho no próximo domingo (dia 13). As inscrições estão encerradas, mas quem passar por lá pode assistir às provas de 25 m a 800 m (para crianças de 3 a 14 anos) e se divertir nas camas elásticas, high jumps e simulador da NASA.

São Sebastiãozinho:

Data: 13 de Janeiro

Local: CEFAN – Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes (Avenida Brasil , 10.590, Penha, Rio de Janeiro).

Entrega de kits: de 6h30 as 8h30

Início das provas: 8 h com a distância de 25 metros para crianças de 3 anos