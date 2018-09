Já pensou em qual delícia você vai fazer no fim de semana? Que tal um crespinho crocante? Nesta semana, quem dá a dica é a dona Helô, da Helô Centro de Culinária.

Crespinhos Crocantes

Ingredientes

¼ de xícara de manteiga

200 gramas de chocolate ao leite ou meio amargo picado

3 xícaras de cereal de milho tipo ‘Corn Flakes’

Modo de fazer

1) Aqueça no micro-ondas a manteiga com o chocolate até derreter completamente. Retire a vasilha do forno, com cuidado (use um pano ou uma luva térmica).

2) Na vasilha, junte o cereal e mexa bem.

3) Encha as forminhas de papel com o doce e deixe esfriar antes de consumir.

Pronto! É só chamar os amigos. E servir!!!

Helô – Centro de Culinária. R. Lira, 75, V. Madalena, (011) 3814-4854, São Paulo.