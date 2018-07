Crie sua própria joia

Aula de artes no estúdio da Mirla Fernandes é coisa séria. No ateliê da artista plástica, a ordem é criar colares, pulseiras, broches e pingentes. Uma oficina fashion! Ali você escolhe o acessório e ela orienta a confecção com metais, tecidos, plásticos e papéis.

Observação: a aula da Mirla é um “laboratório artístico”, cheio de criações, no qual as crianças estão sempre experimentando. Quer saber mais sobre a aula? Clique aqui.

Esúdio Mirla Fernandes. R. Alves Guimarães, 1.437, Sumarezinho, São Paulo, (11) 8290-6651. Segunda, das 14 h às 17 h. Preço: R$ 275 (o pacote com as quatro aulas). Recomendação da produção: a partir de 9 anos. Até 2/8.